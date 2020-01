„Další posily už nepřijdou,“ připustil Křeček

Ústečtí fotbalisté nuceně zeštíhlili kádr, do Slavie se vrátil Tomáš Vlček, do Plzně Jonáš Vais. Trenér Aleš Křeček přiznal, že žádné náhrady ani další posily už nedorazí. „Po zápase se Spartou jsme kádr zúžili, Vais a Vlček se vrátili do svých klubů,“ řekl po zápase s Chomutovem.

Trenér Ústí Aleš Křeček | Foto: Deník / VLP Externista

Nahradí je někdo?

Posily už určitě žádné nepřijdou. Co vy na to?

Já jsem se Vlčka vzdávat nechtěl, i Vais se jevil dobře, ale musím respektovat situaci, jaká v klubu je. Máme dost kvalitních hráčů na to, abychom i tak hráli kvalitní fotbal. Narážíte na finanční stránku klubu?

To mi nepřísluší komentovat, já se starám o sportovní stránku, s tímhle se musíte obrátit na vedení klubu. Jak vy osobně prožíváte přípravu? Přeci jen asi není tlak na výsledky…

To je jeden pohled. Na druhou stranu je to hrozně dlouhé, devět týdnů, já osobně jsem radši, když se hrají mistrovské zápasy a každý víkend jsem pod nějakým tlakem. I v přípravě chceme samozřejmě vyhrát každý zápas, ale raději mám období mistrovských zápasů. V přípravě prakticky pořád trénujete, jak náročné je vymýšlet stále něco nového?

Máme určitý program, který upravujeme podle stavu kádru. Jsou tam i různá zpestření, příští týden jdeme na beachvolejbal, půjdeme i do přírody, pak nás čekají testy, jak jsme na tom po čtyřech týdnech přípravy… Určitě to není monotónní. Asi ale nemusíte řešit taktiku, že?

Pochopitelně se nepřipravujeme na soupeře, ale snažíme se zdokonalovat nebo obměnit náš herní styl. Chceme hrát na dva útočníky, takže tomu trochu přizpůsobujeme rozestavení . S taktikou si hrajeme a kromě rozvoje síly a kondice jsou i taktické tréninky.

