Nejen, že v souboji s Východočechy půjde o kýženou třetí barážovou pozici, na níž si stále dělají zálusk Brno, Hradec i Ústí, ale celek ze severočeské metropole má spadeno na pořádnou vendetu. Právě Hradec Králové totiž na podzim vyhrál v Ústí 1:0, navíc gólem v 90. minutě, a jako jediný v kalendářním roce 2018 dokázal vyloupit ústeckou tvrz.

Kromě jediné kaňky na jinak skvostné bilanci jde ale nyní o mnohem víc. Ústí nezvládlo domácí derby s Varnsdorfem a prováhalo příležitost protlačit se na třetí pozici, boj o ni však stále pokračuje. "Budeme se snažit podat lepší výkon, než proti Varnsdorfu a připravit se na poslední dva zápasy. Zda to bude stačit na třetí, čtvrté nebo páté místo uvidíme. Ale budeme bojovat," slíbil kouč Aleš Křeček. A boj o třetí místo nevzdává pochopitelně ani kabina. "Je to komplikace, ale rozhodně nic nebalíme," vyhlásil bojovně i jeden z lídrů Jiří Pimpara.

"Hradec prohrál v Brně, budou hrát doma, určitě chtějí tohle zaváhání napravit, protože stále mají šanci na tu třetí příčku. Nikdo z těch týmů kolem to ještě nebalí," upozornil Křeček s tím, že jeho celek rozhodně nečeká nic jednoduchého. Oba týmy jsou seřazené na 46 bodech, Hradec si ale hýčká lepší vzájemný zápas. Ani jeden by však nerad ztrácel body, neboť třetí Brno by mohlo znovu uniknout.

Pikantní bude zápas pro brankáře Jiřího Lindra, jenž přišel do Ústí právě z Hradce. "Téma brankářů si v klidu vyhodnotíme s Jurajem Šimurkou (trenér brankářů)," nechtěl se po utkání s Varnsdorfem unáhlit Křeček. "Buď bude ale chytat Lindr, nebo Tvrdoň," dodal s úsměvem.