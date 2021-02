Fotbalisté Ústí nad Labem si přilepšili o zajímavou akvizici. Ofenzivní sílu Jarolímova souboru podpoří další gólová mašina z německých Drážďan. Na hostování do konce sezóny přichází útočník Simon Gollnack.

Simon Gollnack, který přichází do FK Ústí nad Labem na hostování do konce sezóny z Dynama Drážďany. | Foto: Weltfussball.com

Devatenáctiletý snajpr sice patří do výběru do devatenácti let, v loňské sezóně ovšem nasázel ve 20 zápasech juniorské Bundesligy 14 branek. Spolu s Vasilem Kušejem by tak mohli vytvořit zajímavý německý tandem v ofenzivě.