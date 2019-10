„Byla to opravdu hrůza. Všude byly nějaké uzávěrky, my jsme přijeli na hotel v půl desáté večer,“ načal Křeček hodnocení utrpení, které musel jeho tým přežit ještě předtím, než vůbec k zápasu nastoupil. „Nechtěli jsme sem jet jen na výlet, věděli jsme, že soupeř má za sebou dobré výsledky a jsme sousedi v tabulce,“ pokračoval hodnocením samotného utkání.

To potvrdil i vstup do zápasu, který měli lepší Slezané. „Povedlo se nám ten úvodní tlak přečkat, v první půli jsme ale nehráli to, co jsme chtěli hrát. Soupeř nás ve středu hřiště přehrával, my jsme ale byli nebezpečnější,“ líčil ústecký lodivod.

„Po poločase jsme se zlepšili, pokračovali jsme v aktivitě a byli jsme i šťastnější, protože se nám povedlo dát gól,“ uvedl k jediné trefě zápasu, kterou obstaral Michal Bílek v 57. minutě. „Bohužel se nám nepovedlo zúročit žádný brejk a přidat pojistku, bylo to těžké utkání. Smekám před hráči, před jejich vůlí a nasazením,“ uzavřel.

Ústí tak pokořilo svého bývalého trenéra Svatopluka Habance, který se ke svému bývalému angažmá vyjádřil následovně. „Je to už trochu historie, ale na Ústí mám krásné vzpomínky, protože jsem tam strávil pět let a povedlo se nám tam něco neuvěřitelného," zavzpomínal na zlatá postupová léta. „Tímto bych chtěl pozdravit fanoušky do Ústí a pogratulovat jim k výhře," dodal.