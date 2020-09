Netradičně už ve čtvrtek nastoupí na Městském stadion u Ústí nad Labem fotbalisté Army. Soupeřem jim bude Jihlava, s níž dorazí i u ústeckých fanoušků oblíbený trenér Aleš Křeček, jenž loni působil právě na severu Čech.

„Já se do Ústí hrozně těším, prožil jsem tam krásné časy,“ vzkázal před zápasem nyní už jihlavský lodivod. „Jsme si vědomi, že nás čeká nesmírně těžké utkání, ale do Ústí jedeme s tím, že chceme uspět,“ naznačil, že svůj bývalý klub šetřit určitě nebude. Žádnou motivační prémii ale pro své současné svěřence nevypsal. „Popravdě jsem nad tím ani nepřemýšlel. Myslím, že kluci jsou sami zdravě namotivovaní, protože loni v Jihlavě Ústí v posledním kole vyhrálo, takže jim to budou chtít vrátit.“ Motivace neproběhla ani s nikým z jeho bývalých hráčů. „Nechal jsem kluky v klidu,“ usmál se.

Oba týmy nejsou v úplně ideálním rozpoložení. Jihlava má první kolo odložené, v tom druhém prohrála 3:4 s Hradcem Králové. Arma má bod za remízu 0:0 s Varnsdorfem, jenže ve Vlašimi padla vysoko 2:5.

JAROŠÍK: MUSÍME SE VÍC RVÁT

S přístupem hráčů v posledním utkání nebyl spokojen ani trenér Ústí Jiří Jarošík. „Musíme ukázat lepší přístup. Nebyl jsem spokojen s tím, jak kluci reagovali na vývoj toho zápasu. Musíme přidat na bojovnosti, víc se o to poprat, pokud chceme být úspěšní,“ zdůraznil nový kormidelník Army.

„Ten zápas byl opravdu nevydařený, ukázal nám spoustu věcí, na nichž musíme zapracovat. Rozebrali jsme si to hned dvakrát na videu, věřím, že to pomůže,“ vrátil se k poslední porážce.

„Teď nás čeká další důležitý zápas, který bychom doma chtěli zvládnout,“ předeslal. Ústí by tak před kamerami České televize mohlo navázat na postup do 2. kola MOL Cupu a výhru v Komárově, což je zatím jediná letošní soutěžní výhra bílomodré squadry. Start je tradičně v 18 hodin.