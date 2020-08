Už v první pětačtyřicetiminutovce předváděli svěřenci Jiřího Jarošíka solidní hru, jenže nedokázali proměňovat své šance. Těsně vedle mířil Jirkovský, nezafungovala ani souhra Jakš-Emmer, hned dvě šance, z toho jednu stoprocentní, spálil Kušej.

Po změně stran už to ale byla jiná písnička. Hned z kraje poslal Armu do vedení Hampl, minutu na to se podruhé v ústeckém dresu prosadil Emmer, střelecké prokletí zlomil také Kušej. Arma dál bušila do bezmocného soupeře, jenže domácí zachránil buď vynikající brankář Švejda, nebo nepřesná koncovka hostů. Tu alespoň částečně zmírnil vlastním gólem čtvrt hodiny před koncem Radimským.

"V prvním poločase jsme hráli hodně do plných, ale také dost pomalu, bez pohybu," hodnotil ústecký trenér Jiří Jarošík. "Po změně stran jsme pohyb zlepšili, byli jsme důraznější, a hlavně jsme dali tři branky, které rozhodly zápas. Chomutov se snažil, dokud mu stačily síly, pak se ale myslím ukázal rozdíl mezi soutěžemi."

Ústí si tak odvezlo jasnou výhru 4:0 a pod Jiřím Jarošíkem ještě neprohrálo. Generálka na FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU čeká Jarošíkovo družinu v sobotu na hřišti Admiry Praha. "Tam už bych chtěl mít pohromadě kádr, který bude kompletní pro novou sezónu. Stále ještě děláme nějaké úpravy, někdo odejde, a příchod některých hráčů ještě očekáváme," uzavřel tajemně.

Fotbal příprava:

FC Chomutov - FK Ústí nad Labem 0:4 (0:0)

Branky: 47. Hampl, 48. Emmer, 54. Kušej, 77. Příhonský (vla.)

FC Chomutov: Švejda – Chaloupka, Kubík, Kunart, Hříbal – Kibal, Mužík, L. Svoboda, Příhonský – Boček, Šourek

FK Ústí nad Labem: Němec – Hudec (66. Brak), Krutogolov, Jakš, Miskovič, Hampl (74. Hampl), Písačka, Kušej, Pavlík, Emmer, Jirkovský