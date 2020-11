Velká zkušenost pro mladý tým. Tak by se dala označit vysoká porážka ústeckých fotbalistů na hřišti lídra soutěže z Hradce Králové.

„Dostali jsme přes prsty, ale řekl bych, že zaslouženě. Možná jsme si mysleli, že to po výhře s Žižkovem půjde samo,“ nevymlouval se po debaklu ústecký trenér Jiří Jarošík. „Máme mladý kádr, je to velká zkušenost nejen pro hráče, ale i pro nás, mladé trenéry,“ dodal s tím, že celý tým se může z takového zápasu mnohému naučit.

FOTBALOVOST NESTAČÍ

Arma se snažila hrát se soupeřem fotbal, naopak lídr tabulky překvapil trpělivým obranným valem a trestal každou chybu Ústí. „Chtěli jsme hrát naši hru a donutit k ní i Hradec. Čekali jsme, že nastoupí úplně s něčím jiným. Nepředpokládali jsme, že zvolí takto defenzivní taktiku, to byl podle mě ten bod zlomu. Nedokázali jsme se s tím popasovat,“ přiznal také útočník Ústí Vasil Kušej. „Byli na nás velice dobře takticky připravení, jejich obranný blok jen čekal na naše chyby.“

„Soupeř celý zápas výborně bránil, musím pochválit, jak na nás byli připravení. Ukázala se jejich zkušenost, byli kompaktní a čekali na naše chyby. Celých devadesát minut se drželi své taktiky, což jim přineslo úspěch,“ popisoval Jarošík. „My se je snažili dobýt naší fotbalovostí, ale dělali jsme chyby v rozehrávce, které oni trestali. Ta fotbalovost někdy nestačí, občas je potřeba ji odsunout na druhou kolej a kvůli zisku bodů se podřídit i jiným věcem, jako je důrazná obrana,“ přidal ústecký kouč poznatky, které může on i jeho družina využít příště. „Nepřejeli nás fotbalově, ale byli důraznější, čišela z nich větší ochota se rozdat pro vítězství,“ vypíchl klíč k úspěchu celku z východu Čech.

POUČÍME SE

„Mrzí nás, jak to dopadlo, protože jsme tam jeli s tím, že ačkoliv mají zkušenější tým i postupové ambice, máme na to vyhrát. Je ale vidět, že zkušenosti dělají hodně,“ pokrčil rameny Kušej. „Takové zápasy prostě občas jsou, a my se z toho musíme poučit. Už ve středu nás čeká další silný soupeř a my musíme dokázat, že v Hradci to byl jen ojedinělý zkrat. Doufám, že ukážeme, že jsme silný tým a z Prostějova přivezeme body,“ uzavřel bojovně.

Ústí nad Labem díky porážce kleslo na pátou příčku, ovšem pouze s bodovou ztrátou na druhý Žižkov, třetí Prostějov i čtvrtou Líšeň. Pokud tedy zvládne středeční souboj na Moravě, polepší si minimálně o jednu příčku na úkor svého nadcházejícího soupeře. Start zápasu je opět ve 13.30.

Na Městském stadionu v severočeské metropoli se svěřenci Jiřího Jarošíka představí v sobotu 28. listopadu, kdy budou, rovněž od půl druhé odpoledne, hostit zvedající se Třinec.