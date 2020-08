Dlouho se o tom spekulovalo. Přestup šikovného 22 letého Francouze Youby Dramého byl na spadnutí. Ačkoliv si ho Ústečtí v zimě pojistili novou smlouvou, která mu měla končit v létě, nakonec stejně odejde. Alespoň ale ne jako volný hráč. Jeho novým zaměstnavatelem se stane Fastav Zlín.

"Pro nás to je vizitka dobré práce, potvrzení toho, že můžeme vychovávat hráče pro první ligu," řekl sportovní ředitel Army Petr Heidenreich, jenž přestup potvrdil. Dramého si do Ústí v lednu 2018 jako neznámý talent vytáhl trenér Křeček, a nakonec z něj vybrousil diamant. Křídelník, který může hrát i na hrotu, z klubu Olympique Agathois, si ve svém prvním profesionálním angažmá připsal sedmatřicet zápasů, i přes vleklé zranění na konci loňské sezóny stihl letos 26 zápasů, v nichž zaznamenal deset branek. "Je to pro něj posun výš, zaslouží si to," kvitoval dále Heidenreich přestup, byť Ústí přišlo o jednu z opor.

„Ve druhé lize jsem odehrál dobré zápasy, minulá sezona mi vyšla, proto jsem nebyl z nabídek překvapený. Zájem Zlína mě potěšil, klub o mě opravdu stál. Jsem rád, že mohu udělat další krok v kariéře a posunout se do nejvyšší české soutěže,“ radoval se Dramé.