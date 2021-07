Vraťme se ještě k přípravě, jaká byla z vašeho pohledu?

Příprava byla kvalitní, měli jsme možnost odehrát zápasy i s ligovými soupeři. Na závěr výborný test v Německu, kde jsme hráli generálku se Zwikau. Hráli jsme před diváky, což byla pro naše mladé mužstvo dobrá zkušenost. Příprava z mé strany proběhla v pohodě a do sezony jsme připravení.

Jak se daří do týmu zabudovávat nová jména?

Velmi dobře. Díky soustředění jsme měli možnost právě tyto hráče blíže poznat. Jsou to mladí kluci, kteří tady mají možnost se ukázat. Věřím, že této příležitosti využijí, kvůli tomu jsme si je do Ústí brali.

Jak jsou na tom mladí hráči fyzicky?

Vesměs dobře. Někteří z nich jsou v takovém rozpoložení, že mají co dohánět. Postupně je budeme zařazovat do sestavy.

Jak se pracuje s týmem, ve kterém je poměrně hodně cizinců?

Ze začátku se jim člověk snaží pomoct. Nejprve s nimi komunikujeme francouzsky nebo anglicky, nicméně se musí adaptovat a sami se musí snažit naučit se jazyk. Je logické, že se Francouz za měsíc nenaučí česky, ale musí vyvinout snahu začlenit se do kolektivu i v této oblasti. Například Matthew Cantin je v tomto ohledu snaživý.

Dokážete odhadnout, na jakých místech se bude Ústí pohybovat?

Velmi důležité bude, abychom chytili začátek sezony, kluci to moc dobře ví. ztráta se pak už jen obtížně dohání. Právě vstup do soutěže bude základ našeho dalšího směřování. Podle toho, jak zvládneme první kola, se můžeme bavit o dalších cílech.