Fotbalisté Varnsdorfu jsou na jaře stoprocentní. Po výhře 3:0 proti Spartě B porazili doma stejným rozdílem i Příbram. Severočeši vyhráli zcela zaslouženě, hosté toho směrem dopředu moc nepředvedli. Za vítěze se dvakrát trefil Dordič, jednu trefu přidal Schön.

„Skvělá práce týmu, Funguje nám to jak v defenzivě, tak i v ofenzivě. Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně, a to se nám taky dařilo. I když byl těžký terén, kombinovali jsme a vytvořili si několik šancí. Tři jsme naštěstí proměnili. Za týden nás čeká Vyškov, dobře se na něj připravíme a pokusíme se přivézt tři body,“ hlásí brankář Adam Richter.

Varnsdorf zůstává čtvrtý, na druhé místo ztrácí bod.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 17. kolo:

Prostějov - FK Ústí nad Labem 0:2 (0:1)

Branky: 45+1. Krobot, 90+3. Čítek.

Rozhodčí: Ulrich - Matoušek, Hádek. ŽK: 42. Schaffartzik, 86. Urbanec, 90+5. Kušej – 59. Krobot. Diváci: 436.

FK Ústí nad Labem: J. Plachý – Brak, Krobot (81. Hudec), D. Černý (68. Gedeon), Miskovič – Ogiomade (87. Čítek), Emmer (68. Jiránek), Kurka, Tymošenko – Švanda, Kabancov.