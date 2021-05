Oběma celkům půjde o hodně. Zatím stoprocentní Kladno nahání vedoucí Kert Park Praha, který má o zápas víc. Také Ústí nad Labem ale ještě může s jedinou porážkou v prodloužení pomýšlet na lepší než čtvrtou příčku. Na Středočechy ztrácí pouze dva body, stejně jako na třetí Pardubice, které ale mají o dva zápasy víc.

"Určitě je to pro nás velice prestižní duel a věřím, že kluci k němu přistoupí ještě o sto procent zodpovědněji, než k dosavadním zápasům," řekl ústecký kouč Jan Fedák, jehož družina zatím získala po restartu plný počet devíti bodů. "Proti lepším celkům to tak máme vždycky, jsou to zápasy, které rozhodují drobnosti, což kluky o to víc baví."

Ve zkrácené verzi dohrávané extraligy se každý s každým utká pouze jednou, pro Elbu tak může být výhoda, že Kladno přivítá doma. "Určitě je to plus, máme největší hřiště v republice, takže doma bývá taktika jiná, než u soupeřů. Stoprocentně bude záležet i na sestavách, protože o uplynulém víkendu jsme neměli úplně nejsilnější složení, ale věřím, že Kladno se sejdeme v plné polní," přeje si Fedák

Pokud Ústečtí uspějí, nejen, že přeskočí Kladno, ale téměř s jistotou si pojistí účast v play-off, k němuž mají už nyní dost blízko. Duel na Bukově-Rondelu začne v sobotu v 11 hodin, tentokrát ovšem výjimečně bez přímého přenosu na TVcom.cz. Fanoušci se tak budou muset spokojit pouze s textovým online přenosem, případně s místy za plotem, neboť hokejbalová utkání se zatím stále hrají bez diváků.