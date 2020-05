V nejvyšší soutěži už přišli s nápady jako sledování zápasů v autokině (Mladá Boleslav), také fanoušci FK Ústí nad Labem si přijdou na své. Klub sice nepůjde tak organizačně náročnou cestou, online streamů se ale diváci dočkají.

"Jako Ligové fotbalové asociaci se nám podařilo domluvit s majitelem vysílacích práv, společností Pragosport, domluvit na tom, že kluby budou moci streamovat své domácí zápasy. Bude jich šest, sedmý poběží v režii hlavního partnera soutěže, tedy Fortuny, osmý pak v televizi," řekl sportovní ředitel ústeckého klubu Petr Heidenreich.

Arma se v přímém přenosu ČT Sport představí hned v úvodním, tedy 18. kole, ve čtvrtek 28. května bude od 18 hodin hostit Zbrojovku Brno.

Heidenreich zároveň sdělil, že i organizace samotného utkání ve vládou omezených podmínkách je náročná, klub se proto k podobným krokům, jako třeba v Mladé Boleslavi, nechystá. "První zápas s Brnem bude v televizi, pak bychom sice pro fanoušky rádi připravili něco podobného, ale v Ústí nad Labem na to však nejsou kapacity, navíc ty podmínky jsou velice složité. Už uspořádání samotného zápasu za stanovených opatření je hodně náročné, intenzivně se tím zabýváme. Pracuje na tom prakticky celý klub a já věřím, že jak po sportovní tak organizační stránce se nám to podaří zvládnout na výbornou," dodal.

Ústí má za sebou přípravu s Teplicemi, jimž podlehlo 1:4, mimo výsledek byl ale trenér Aleš Křeček vcelku spokojen. "Výsledek nás příliš nepotěšil, ale jinak jsem ve hře viděl spoustu pozitivních věcí. Po tak dlouhé pauze tam byly dobré prvky a zejména první poločas z naší strany snesl přísnější parametry," hodnotil. "Měli jsme hodně šancí, které jsme ale nedali a soupeř nás trestal z produktivity. Výsledek mohl být lepší, nicméně pro nás to byla příprava s velice dobrým soupeřem," dodal.

Zatímco pro Teplice to byla generálka, ústecký celek by se nebránil ještě jednomu zápasu navíc. Skláři totiž startují už o víkendu, zatímco Arma až příští čtvrtek. "Chtěli bychom ještě jedno utkání odehrát, soupeře ale zatím hledáme a nevím, zda se nám ho podaří nalézt," dodal Křeček s tím, že by se nejspíš hrálo ve všední den a nikoliv o víkendu.

Zbývající zápasy FK Ústí nad Labem

18. kolo 28.05.2020, 18:00, FK Ústí nad Labem - Zbrojovka Brno (ČT Sport)

19. kolo 31.05.2020, 17:00, FK Pardubice - FK Ústí nad Labem

20. kolo 03.06.2020, 17:00, FK Ústí nad Labem - Vlašim

21. kolo 06.06.2020, 17:00, FK Ústí nad Labem - FK Varnsdorf

22. kolo 09.06.2020, 17:00, Baník Sokolov - FK Ústí nad Labem



Níže uvedené termíny jsou zatím pouze orientační

23. kolo 13.06.2020 ? FK Ústí nad Labem - Dukla Praha

24. kolo 16.06.2020 ? MFK Vítkovice - FK Ústí nad Labem

25. kolo 20.06.2020 ? FK Ústí nad Labem - SK Líšeň

26. kolo 23.06.2020 ? MFK Chrudim - FK Ústí nad Labem

27. kolo 27.06.2020 ? FK Ústí nad Labem - Fotbal Třinec

28. kolo 30.06.2020 ? FC Hradec Králové - Ústí nad Labem

29. kolo 04.07.2020 ? FK Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov

30. kolo 07.07.2020 ? Vysočina Jihlava - FK Ústí nad Labem