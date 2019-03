Čekání je u konce! Fotbaloví fanoušci se dnes večer konečně dočkají. Arma si odbude domácí premiéru v jarní části, v 18 hodin vyzve na Městském stadionu Vlašim.

Ústecký celek se sice v přípravě několikrát představil na domácím hřišti, přesto však přátelské duely nevynahradí soutěžní zápas ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. „Samozřejmě se strašně těšíme na naše fanoušky a doufáme, že jsou stejně natěšení, jako my. Období, kdy se nehrála soutěž, bylo dlouhé, takže věříme, že jsou po fotbalu hladoví,“ vyjádřil se před utkáním trenér Ústí Aleš Křeček.

PŘÍJEMNÉ STAROSTI

Ten řeší na úvod jara spíše příjemná dilemata. „Všichni hráči jsou připraveni, někdo možná bude muset i na tribunu,“ podotkl směrem k sestavě, s jejíž skladbou momentálně potíže nemá.

Arma bude navazovat na výhru z Třince, Křeček však upozornil, že Vlašim je zcela jiný soupeř. „Bude to úplně odlišné utkání. Vlašim má mladý tým, očekávám tedy, že budou agresivní, hodně běhaví a budou vysoko napadat,“ analyzoval. „My se chceme prezentovat stejnými výkony, jako na podzim, tedy zejména v domácím prostředí bavit diváky dobrým fotbalem a být tím týmem, který bude určovat tempo hry,“ nastínil, na co se mohou fanoušci těšit. „Hrát by se mělo také na lepším hřišti, myslím, že trávník u nás je v lepším stavu, než tomu bylo v Třinci,“ dodal.

Ústí dokázalo Vlašim v prvním vzájemném utkání porazit, na jejím hřišti zvítězilo 2:1. Alespoň v tom, stejně jako ve vývoji duelu, lze najít s výletem do Slezska podobnost. Také ve Vlašimi totiž Ústí vedlo po poločase 2:0, soupeř po změně stran pouze korigoval.

I na první jarní duel můžete klub podpořit koupí sponzorské vstupenky v ceně 100 Kč, tři vylosované lístky se pak mohou těšit na ceny. Ostatní vstupenky zůstávají za 50 Kč, ženy, děti do 15 let, důchodci a ZTP jdou po předložení průkazu zdarma.