"Výsledkově nic moc, ale je to pro nás první zápas po dlouhé pauze. Podstoupili jsme výborný test, Slavia ukázala, že je v přípravě dál. My začali trénovat po dovolené minulý týden a moc jednotek jsme ani neměli. Určité momenty byly dobré, ale našly by se i věci, na kterých musíme pracovat," hodnotil ústecký trenér David Jarolím svůj první zápas v novém působišti a kritizoval hru defenzivy na velké riziko. Mimo jiné řekl, že si jeho svěřenci dali dva góly prakticky sami.

Rád by navázal na vydařený podzim, na předchůdce Jiřího Jarošíka. "Ano, chceme v těch výkonech pokračovat, hráči mají návyky zažité dobře a je důležité, že jsme zůstali pohromadě. Filozofie klubu je jasně daná. Máme to založené na mladých, kteří si druhou ligu už zkusili, plus je doplňují dva tři zkušení, protože jinak by to ani nešlo," nastínil ke strategii David Jarolím.

Ani jeden z bratranců si s pikantním nábojem zápasu velkou hlavu nedělal. "Pro mě to bylo trošku zvláštní, ale kluky jsem do toho netahal, žádnou extra motivaci nevypisoval. Hlavně jsme cílili na to, aby se nám naše prezentace na hřišti povedla," usmíval se spokojený kouč vítězů Marek Jarolím: "My hráli třetí zápas, soupeř se sešel před týdnem. Logicky se to projevit muselo."

Ozdobou zápasu byla trefa slávistického šikuly Kopáčka, jenž deset minut před koncem parádní střelou do šibenice upravil skóre na konečných 4:2. Vývoj utkání se měnil. Ústí dostal do vedení aktivní Prošek, pražský tým však trefami těsně před a po přestávce otočil a pak odskočil i na 3:1. Dvoubrankový náskok udržel až do konce.

Zimní fotbalová liga:

Ústí nad Labem - Slavia Praha B 2:4 (1:1)

Branky: 38. Prošek, 78. Koubek – 44. Višniský, 47. Hroník, 61. Knefiel, 80. Kopáček

ŽK: Chodora - Douděra

Ústí nad Labem: Tvrdoň – Baftijar, Brak, Hudec, Chodora, Jakš, Koubek, Miškovič, Peterka, Prošek, Strada. Náhradníci: Němec – Bílek, A. Černý, O. Černý, Emmer, Jiránek, Kušej

Slavia Praha B: Vágner – Bárta, Hošek, Jurásek, Křišťan, Prebsl, Rigo, Samek, Švec, Višinský, Vlasák. Náhradníci: Fülöp – Douděra, Hájek, Hroník, Kneifel, Kopáček, Kubáň, Matys, Nikl, Starý