Ústí n. L. – Ani ve druhém vystoupení v zimní Tipsport lize se svěřenci trenéra Aleše Křečka výhry nedočkali. Na pražském Xaverově prohráli s Hradcem Králové 0:2.

První půle přinesla prakticky jedinou zajímavou šanci, ze které se hostům povedlo v 11. minutě vytěžit vedoucí branku. Po změně stran hlavičkoval do břevna ústecké svatyně Martinec, chvíli na to využil chyby ústecké defenzivy Kropáček, jenž navýšil na 2:0. Ústí se do vážnějších šancí dostalo až v závěru, žádný ze zajímavých centrů ale gólovou tečku nedostal.

„Jak jsem byl po Vlašimi i přes porážku spokojen s výkonem, teď se totéž říct nedá,“ hodnotil ústecký lodivod Aleš Křeček. „Rozhodně se hráčům nedá upřít snaha a úsilí, ale Hradec byl od začátku lepším týmem, vyhrával osobní souboje a prokázal svou kvalitu. My jsme ze šancí, které jsme si vytvořili, gól nedali, naopak soupeř naše chyby v obraně potrestal,“ dodal.

V posledním utkání čeká Armu Příbram, hraje se opět v Xaverově v úterý v 10.30 hodin.

Tipsport liga:

FK Ústí nad Labem – FC Hradec Králové 0:2 (0:1)

Branky: 11. Šípek, 70. Kropáček

FK Ústí: 1. poločas: Tvrdoň – Bílek, Brak, Pimpara, Dvořák – Nágl, Peterka, Miskovič – Krátký, Šup, Šmehýl.

2. poločas: Tvrdoň – Bílek, Brak (70. Příhonský), Kingue, Dvořák – Valenta, Peterka, Richter – Procházka, Matějka, Šup