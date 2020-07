Dvaačtyřicetiletý trenér podepsal s klubem kontrakt na jeden rok s opcí na další víceletou spolupráci. Trenérské funkce se ujímá ihned, ale mužstvo si převezme až 27. července na startu letní přípravy. Spolu s Jiřím Jarošíkem přicházejí dva noví členové realizačního týmu Patrik Kolář z mládeže Army jako asistent trenéra a trenér brankářů a dále druhý asistent a zároveň kondiční trenér Panajotis Kucalas, který doprovázel Jiřího Jarošíka v trenérském působení ve Spartě Praha a MFK Ružomberok.

„Jsem velmi rád, že se nám po intenzivních, ale konstruktivních jednáních podařilo vše domluvit a že můžeme fanouškům i veřejnosti představit Jiřího Jarošíka jako nového trenéra Army. Věřím, že to pro Armu bude pozitivní impulz. Do klubu se vrací slavný a úspěšný ústecký rodák, který je na začátku své samostatné profesionální trenérské kariéry, a je skvělé, že svou první šanci dostává právě ve svém mateřském klubu. Přejme mu všichni, aby se mu v Armě dařilo. Osobně se moc těším na naši spolupráci,” říká sportovní manažer klubu Petr Heidenreich.

„Jednání s klubem bylo korektní a mám radost, že jsme se dohodli a že se můžu vrátit do Ústí. Táta by byl rád, škoda že se toho nedožil. Chci uspět i kvůli němu. Můj hlavní úkol je ale vybudovat konkurenční mužstvo v úzké spolupráci s ústeckou mládeží. Takto jsme na tom s vedením klubu domluveni a mně to vyhovuje. Pracovat s mladými hráči mě baví a moc se na to těším. Věřím, že uspějeme,” dodává trenér Jarošík.

Dvaačtyřicetiletý rodák z Ústí nad Labem má za sebou bohatou fotbalovou kariéru. Kromě české ligy si zahrál v Anglii, Rusku, Španělsku a Skotsku. Ve své sbírce má několik ligových titulů - hned čtyřikrát slavil s pražskou Spartou, dva tituly urval ve Skotsku v dresu Celtic Glasgow, jeden přidal v Rusku, když nastupoval za CSKA Moskva. Ale hlavně se může pyšnit anglickým titulem, který získal v sezóně 2004/2005 v dresu londýnské Chelsea.

Jarošík odehrál 23 zápasů za českou reprezentaci, kariéru zakončil v roce 2015 v dresu španělského klubu Deportivo Alavés. Po konci kariéry působil jako trenér u mládeže letenského klubu. Jarošík dělal asistenta trenérovi Davidu Holoubkovi v libereckém Slovanu, poté společně vedli i slovenský Ružomberok.