Spadl vám po sérii bez výhry kámen ze srdce?

Mě potěšila především předvedená hra a výkon směrem do budoucna.

Jediný gól obstaral krátce po přestávce v 54. minutě Chodora…

Myslím, že to byl oboustranně kvalitní zápas, který se musel líbit.

Zajistili jste si sedmé místo.

Na to, že šlo v uvozovkách jen o body, tak to byl zápas s nasazením. Z naší strany panuje spokojenost. Nepadlo šest branek jako v minulém domácím utkání s Třincem (3:3), přesto byl podle mě zápas divácky zajímavý.

Ještě vás čeká úterní poslední duel v Jihlavě, s čím do něj půjdete?

Stejně jako se Žižkovem to bude hlavně o výkonu. Díváme se směrem do budoucna, chceme nasadit a vidět v akci i mladší a další hráče, kteří jinak tolik prostoru nemají.