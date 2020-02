Fotbalový klub Ústí nad Labem před nedávnem stáhl žádost o finanční dotaci od města na rok 2020, které provádělo v klubu kontrolu, na co by byly peníze použity. Některé fanoušky pak vyděsilo, že klub vrátil do Slavie respektive Plzně Tomáše Vlčka a Jonáše Vaise. Během ledna navíc, tak trochu v tichosti, rezignoval na pozici výkonného ředitele Army Petr Heidenreich, jenž je nyní sportovním manažerem.

Zápas Arma Ústí x. Jihlava, sobota 18. od 15 hodin - foto. Městský stadion v Ústí nad Labem. | Foto: Deník / Vilém Maruš

„Změny v kádru i managementu proběhly a ještě zřejmě i proběhnou. Nejde ale o žádnou revoluci,“ řekl Deníku majitel klubu a jediný akcionář Jiří Hora. Ředitelem společnosti je nově předseda představenstva Václav Kožíšek. „Pan Heidenreich se přesouvá do externí spolupráce poté, co v lednu sám na pozici výkonného ředitele rezignoval. Důvodem bylo jeho rozhodnutí přijmout odpovědnost za nesplněný některých důležitých úkolů, spadajících do kompetence výkonného ředitele,“ uvedl Hora, jenž odmítl, že by byl bývalý ředitel FK Ústí odvolán v důsledku finanční kontroly od města.