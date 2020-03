První poločas patřil domácímu celku, který dokázal jednu z řady šancí zúročit díky Šteiglovi. Po změně stran ale byla lepší Arma a díky Brakovi se dočkala vyrovnání. Další gól už nepadl a tak se oba celky rozešly smírně.

„Samozřejmě jsme do Prostějova jeli s cílem získat tři body, věděli jsme ale, že nás nečeká nic lehkého. Soupeř přes zimu posílil a zkvalitnil svůj kádr. Vzhledem k průběhu zápasu jsme nakonec spokojeni i s bodem,“ řekl ústecký trenér Aleš Křeček.

Ten už v první půli sáhl do sestavy, ve 36. minutě se ze hřiště poroučel Prošek, na jeho místo nastoupil Písačka. „Nebyli jsme spokojeni s levou stranou hřiště,“ osvětlil důvod změny ústecký lodivod. „Prostějov byl v první pětačtyřicetiminutovce lepší, byl agresivnější a rychlejší v soubojích, my se nedokázali dostat do naší hry. Gól jsme dostali z brejku po naší standardce,“ nelíbilo se mu.

Naopak na druhý poločas pěl chválu. „Tam to bylo úplně obráceně a myslím, že vyrovnání jsme si zasloužili. Remíza je v konečném součtu asi spravedlivá,“ uzavřel hodnocení.

Jeho tým tak zůstává na sedmém místě tabulky, v příštím kole vyzve v pátek v domácí jarní premiéře třetí Brno. To sám Křeček označil jako svého hlavního favorita na postup. Duel začne na Městském stadionu v Ústí nad Labem tradičně v 18 hodin.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 17. kolo:

SK Prostějov – FK Ústí nad Labem 1:1 (1:0)

Branky: 39. Šteigl – 60. Brak. Rozhodčí: Adámková – Horák, Matoušek. ŽK: 2:1. Diváci: 539.

Ústí: Tvrdoň – M. Bílek (90. D. Richter), Brak, Pimpara, Strada – M. Valenta, Drame (66. Bassey), J. Peterka (C), Prošek (36. Písačka), Miskovič – L. Matějka.