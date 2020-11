Ústečtí fotbalisté zvládli domácí zápas FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti Žižkovu. Ve druhé půli po brankách Kušeje a Čičovského otočili skóre a po výhře 2:1 se posunuli na třetí příčku. V nominaci se poprvé objevila i nová francouzská akvizice Matthew Cantin.

Jan Peterka v souboji s bývalým spoluhráčem Danielem Richterem | Foto: Deník / Karel Pech

První poločas se svěřencům Jiřího Jarošíka příliš nepovedl, Ústí se nedokázalo dostat do hry, korunu všemu nasadila 20. minuta, kdy poslal hosty do vedení Urbanec. Po přestávce ale domácí přidali, nejprve srovnal odchovanec Vasil Kušej, výhru trefil sedm minut před koncem další ústecký talent Adam Čičovský. Ten tak rozesmutnil hlouček hostujících fanoušků, který vážil cestu z Prahy do Ústí a zápas sledoval z parkoviště u zimního stadionu, kde rozbil svůj tábor.