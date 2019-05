Oproti loňskému boji o záchranu byla letošní sezóna Army učiněnou pohádkou. Fotbalisté ze severočeské metropole bojovali až do závěrečných kol o prvoligovou baráž. Nakonec skončili pátí, ročník uzavřeli drtivou výhrou 5:1 na hřišti Baníku Sokolov.

Arma měla bleskový nástup, už v první minutě otevřel skóre Youba Dramé. „Měli jsme skvělý vstup do utkání Hned po rozehrávce jsme se dostali do postupného útoku, míč se dostal až k Dramému, který levačkou na zadní tyč trefil parádně. To nám hodně pomohlo,“ liboval si kouč Ústí Aleš Křeček.

Do poločasu ještě navýšil náskok Matějka, tentýž hráč byl po změně stran a kontaktní brance Sokolova faulován při samostatném úniku. Rozhodčímu nezbylo, než ukázat domácímu stoperovi červenou kartu, z následného přímého kopu se báječně trefil Marek Strada.

„Kontaktní branka z rychlého brejku byla trošku komplikací, protože za stavu 2:0 ve zbytku první půle jsme byli lepší, výborně jsme kombinovali a kontrolovali jsme hru,“ připustil ústecký lodivod. „Naštěstí jsme ale brzy navýšili třetím gólem a proti deseti už jsme zápas s přehledem dotáhli do vítězného konce,“ oddechl si.

Diváci se rozhodně nenudili, šancí bylo po celý zápas dostatek, skórovali už ale jen Ústečtí. Nejprve z penalty, a poté hlavou po rohovém kopu, si první dvě branky ve druhé nejvyšší soutěži připsal Adam Nágl. Arma tak zakončila sezónu na páté příčce, krom jiného uhájila postavení před regionálním rivalem z Varnsdorfu.

„Hrozně jsem chtěl zápas vyhrát a jsem rád, že se nám to povedlo. Podle mě je velký rozdíl, jestli skončíte pátí, nebo sedmí,“ zopakoval Křeček slova, která pronesl už před duelem na západě Čech. „Na zápas jsme se poctivě připravovali, zároveň je to pro nás i takový ukazatel směrem k další sezóně.“

K ní se fotbalisté Ústí sejdou poprvé 17. června, kdy mají naplánován první trénink. Po včerejším zápase si ještě celý tým užil děkovačku i s fanoušky, krátkým společným posezením v Ústí pak realizační tým poděkoval fanclubu Armové za podporu v celé sezóně. Hráče následně čekala dokopná. „Bylo to příjemné zakončení sezóny,“ uzavřel Aleš Křeček.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 30. KOLO:

FK Baník Sokolov – FK Ústí nad Labem 1:5 (0:2)

Branky: 48. Voleský – 1. Drame, 21. Matějka, 53. Strada, 59. Nágl (pen.), 71. Nágl.

Rozhodčí: Petřík – Batík, Dohnálek. ŽK: 30. Mejdr, 45+2. Hlavatý – 34. Brak. ČK: 51. Stropek. Diváci: 490.

FK Ústí: Tvrdoň – Strada, Brak, Pimpara (C), Janso – Valenta, M. Bílek (45. Nágl) – Prošek, D. Richter, Drame (66. Krátký) – Matějka (75. Šup).