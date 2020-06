Po dlouhých sedmi měsících si ústečtí fotbalisté užili radost z výhry v soutěžním utkání. Ve 20. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zdolali doma Vlašim 2:0.

Ačkoliv se do sedmiměsíčního půstu započítává zimní přestávka i nucená pauza kvůli koronaviru, zní to děsivě. Na ústeckých fotbalistech bylo však od úvodních minut znát, že chtějí odčinit debakl z Pardubic. Už po 160 sekundách otevřel skóre francouzský šikula Youba Dramé, Bílkův přímý kop vytáhl hostující brankář na brankové čáře. „Vydařil se nám vstup do utkání, od prvních chvil šlo vidět, že hráči chtějí odčinit tu ostudu v Pardubicích,“ zamlouval se aktivní úvod i domácímu kouči Aleši Křečkovi.

BEZCHYBNÝ DEBUTANT

Arma dál sršela aktivitou, hosté se osmělili až po půl hodině hry. Byla z toho však hned trojice slibných šancí, všechny však zlikvidoval Jan Plachý, pro nějž šlo o první zápas v základní sestavě ve druhé lize. A hned s čistým kontem! K tomu mu výborným nasazením a několika bloky pomohli i spoluhráči, jedinou korekci skóre tak zaznamenal domácí Matěj Valenta.

„Hlavní pro nás bylo zápas vyhrát, ale myslím, že v určitých fázích jsme předváděli i slušný kombinační fotbal. Myslím, že krom několika standardních situací jsme soupeře nepustili do žádných vážnějších šancí," dodal Křeček.

„Myslím, že Ústí vyhrálo zaslouženě. My jsme špatně vstoupili do utkání, z první chyby jsme inkasovali, což bylo klíčové," hodnotil trenér hostů Daniel Šmejkal.

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 20. kolo:

FK Ústí nad Labem – Vlašim 2:0 (1:0)

Branky: 3. Dramé, 54. Valenta.

Rozhodčí: Cieslar – Melichar, Vodrážka. ŽK: 68. Prošek – 59. V. Svoboda, 90+1. Průcha. Diváci: 100.

FK Ústí: J. Plachý – M. Bílek, Pimpara, Hudec, Písačka – Drame, J. Peterka (C), M. Valenta (76. Miskovič), D. Richter (81. Čičovský), Prošek (81. Chodora) – L. Matějka (66. Bassey).

Vlašim: Řehák – D. Hašek, Vedral, Broukal, V. Svoboda – Janda (C) (63. Mil. Kadlec), P. Breda (54. Průcha), Blecha, Záviška (46. Dias) – Fotr (71. Diamé), Januška (46. Vrána).