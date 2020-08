Ani jeden z týmů mnoho fotbalové krásy nepředvedl, na obou stranách byla k vidění řada nepřesností. „Neměli jsme špatný vstup do utkání, pak ale přebral soupeř iniciativu. Ve druhém poločase to bylo zase naopak, v závěru jsme už hráli to, co bychom chtěli předvádět,“ shrnul průběh domácí kouč Jiří Jarošík, jenž tak zůstává dál neporažený.

„Asi nemohu říct, že jsem s výkonem úplně spokojený, ale bod z venku nakonec bereme. Myslím, že remíza je spravedlivá,“ souhlasil jeho protějšek David Oulehla. „Před zápasem bych bod bral, ale vidím velký prostor pro zlepšení. Máme spoustu šancí nebo brejků, které ale řešíme špatně,“ viděl varnsdorfský kouč i nedostatky.

Tomu zatrnulo zejména v závěru. Pět minut před koncem totiž obdržel druhou žlutou kartu Marek Richter a jeho tým dohrával v deseti. V nastaveném čase se míč odrazil k Vasilu Kušejovi, ten se do něj opřel ze 20 metrů a jeho ránu vyškrábl Adam Richter silou vůle.

„Škoda, že jsem to netrefil trochu víc do strany. Šlo to doprostřed, i tak to ale brankář málem nechytil. Jít to o půl metru víc vpravo nebo vlevo, byl by to gól,“ řekl autor povedené rány, jehož výkon chválil i Jarošík.

Ten ale jinak našel i spoustu nedostatků. „Tak, jako posledních třicet minut, musíme hrát od první do devadesáté minuty. Jedině to nám může přinést body. Cesta přes nějaký pohodlný fotbal nevede. Hráči si ozkoušeli, že to jde, a ti, co hrají od začátku, se musí vydat, pak tam naskočí čerstvá krev, máme pět střídání.“

Poosmé z posledních deseti duelů tak Varnsdorf s Ústím neprohrál.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 1. kolo:

FK Ústí nad Labem – FK Varnsdorf 0:0.

Rozhodčí: Marek – Batík, Poživil. ŽK: Peterka, Prošek, M. Bílek – M. Richter, Bláha. ČK: 85. M. Richter (Varnsdorf). Diváků: 980.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – M. Bílek, Hudec, Písačka, Chodora – J. Peterka, Čičovský, Šilhan (60. Jakš) – Prošek, Kušej, Jirkovský (60. Koubek).

Varnsdorf: A. Richter – Lehoczki, Zbrožek, Hasil, Heppner – Bláha, Kocourek (87. M. Šimon) – Rudnytskyy (80. M. Kubista), Breda (46. Ondráček), Schön (78. Daniel Novák) – M. Richter.