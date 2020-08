Na třetí pokus už to nevyšlo. Ústečtí fotbalisté jen remizovali ve třetím přípravném duelu pod novým trenérem Jarošíkem 1:1 na hřišti divizního Mostu. Jak hodnotil zápas ústecký trenér naleznete uvnitř článku.

Přípravné utkání Most-Souš - FK Ústí nad Labem | Foto: Dominik Síbr

Stejně jako v předchozích dvou duelech zůstal majitel osmi titulů ze čtyř různých evropských zemí věrný zvyku z přípravy a v poločase výrazně prostřídal základní jedenáctku. Zatímco v úvodní pětačtyřicetiminutovce tak dostala příležitost nová posila Army, Vasil Kušej, ve druhé se v útoku proháněl Rus Krutogolov. "Dnes to bylo naposledy, co jsme tým takto rozdělili. Samozřejmě jde znát, když své síly půlíme, než kdyby hrálo to nejsilnější pospolu," řekl po zápase Jarošík. "Určitě to ale není žádná obhajoba, soupeř hraje nižší soutěž, takže jsme chtěli vyhrát a předvést dobrý výkon, což se nám moc nedařilo."