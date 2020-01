První trénink za sebou mají fotbalisté ústecké Army. Dvacet hráčů a trio golmanů se sešlo poprvé po měsíční přestávce, během níž plnili individuální plán.

Hráče na prvním tréninku nečekal žádný smrtící drill, hodně věcí pilovali při hře. „Celkově tak máme pojatou přípravu. Samozřejmě, že na kondici tam je nějaký tlak, ale nebude to jen slepé běhání bez míče. Máme tam i rozvoj síly, dvakrát týdně budeme s kondičním trenérem v posilovně. Jinak nás čeká hodně herních věcí,“ dodal kouč, jemuž na tréninku chyběl jen Youba Dramé. Tomu v lednu končí smlouva, ale klub už jedná o jejím prodloužení. „Dolaďuje se to, my jako trenéři o něj hodně stojíme, takže by se k nám měl brzy připojit,“ uklidnil Křeček fanoušky s tím, že talentovaný mladík z Francie by měl zůstat.

Zimní příprava, rozpis zápasů:

11.1., 11.00, FK Teplice – FK Ústí

18.1., Viktoria Plzeň – FK Ústí

22.1., Slavia Praha – FK Ústí

25.1., 10.30, Sparta Praha – FK Ústí

29.1., FK Ústí – Baník Souš

1.2., FK Ústí – Slavia Karlovy Vary

5.2., FK Ústí – Slavia Praha „B“

8.2., FK Ústí – Baník Sokolov

15.2., FK Ústí – Sokol Brozany

22.2., 10.15, FK Ústí – Slavoj Vyšehrad

28.2., Vysočina Jihlava – FK Ústí

*rozpis zápasů se může měnit

*do jarní části FNL Arma vstoupí 7.3. v Prostějově

*doma se Ústí představí 13.3. proti Brnu