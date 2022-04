„Je to špatné, bohužel je to u nás dlouhodobé téma. Snažíme se na tom pracovat, ale situace řešíme hekticky, čímž se připravujeme o šance,“ krčil rameny ústecký lodivod David Jarolím. „Ostatně i dnes to tak bylo při prvním gólu soupeře. Máme míč na kopačkách a místo abychom vepředu něco vymysleli, darujeme soupeři aut a ten z toho pak dá gól. Chybí nám i Marvis Ogiomade, nemůžeme spoléhat jen na Láďu Krobota, že to udělá sám,“ dodal.

„Co se utkání týče, šli jsme do něj s tím, že chceme být dobře postavení a kompaktní v obraně, což se nám 70 minut dařilo. Z nepochopitelných důvodů jsme to pak ale začali otevírat, soupeř si vytvořil další šance a dvě z nich proměnil. Z toho jsem zklamaný,“ přidal svůj pohled na neúspěšné derby.

Třízápasový trip zakončí jeho soubor nejtěžší možnou prověrkou, ve středu hraje na půdě lídra z Brna. Varnsdorf míří ve stejný den do Třince.

FK Varnsdorf – FK Ústí nad Labem 3:0 (0:0)

Branky: 71. a 85. Dordič, 90. + 2. Ondráček. Rozhodčí: Zelinka – Bureš, Žurovec. ŽK: Kabancov, Čítek (Ústí). Diváci: 551.

Varnsdorf: A. Richter – M. Richter, Kouřil, Hušek, Heppner – Bláha, Žák – Schön (86. Velich), Kocourek (73. Ondráček), Radosta (87. Zbrožek) – Dordić (90. Bína).

Ústí n. L.: J. Plachý – Švanda, Kabancov, Čítek, Kurka (55. Emmer) – Brak, Gedeon, D. Černý, Miskovič (77. Pražák) – Krobot, Tymošenko (74. Jiránek).