Změn doznal také hráčský kádr. „Jelikož máme dlouhodobě zraněné dva krajní hráče (Strada a Chodora, pozn. autora), museli jsme reagovat, takže na hostování přichází Švanda z Teplic a Petr Kurka z Pardubic. Jsou to mladí nadějní hráči s ligovým potenciálem,“ vysvětlil Heidenreich.

„Čeká nás těžké jaro, jsme zvyklí mít více bodů, proto zde bude hostovat také David Černý, což by měla být náhrada za Václava Proška. V lize už něco odehrál, takže by měl ukázat, že je osobnost a pomůže nám v útoku, kde nás dlouhodobě tlačí bota. Zařadí se ke Krobotovi a Gonzalezovi, který už s námi absolvuje celou přípravu takže věřím, že se prosadí do základní sestavy,“ doplnil.

Právě Prošek byl spolu s Michalem Bílkem jednou z podzimních opor, která chyběla. První jmenovaný zkouší štěstí v přípravě Teplic, Bílek už má podepsáno v Opavě. "Táhlo se to delší dobu, Michalovi jsme nabízeli několikrát novou smlouvu ale nabídce Opavy jsme nemohli konkurovat," pokrčil rameny sportovní manažer klubu. "Co se týče Vency Proška, je to asi ideální příklad pro kluky, kteří vidí, že když budou tvrdě pracovat, mohou se i v zimní přestávce porvat o místo v nejvyšší soutěži. Je to dobrá reklama i pro nás, netajili jsme se tím, že chceme rozvíjet mladé kluky, kteří pak mohou zamířit výš. Musí to ale být výhodné pro všechny strany."

Na Severu Čech skončil také Adam Alexandr, nepokračuje ani Wassim Mechmache. Naopak Jarolíma zkouší zaujmout 21 letý Nigerijec Chisom Innocent a také mladý brankář Samuel Bim. "Adam Alexandr se během podzimu skoro nedostal na svůj post, takže jsme se po dohodě všech stran rozhodli jeho působení u nás ukončit. V případě Wassima, jak říká Petr Rada, cizinec musí být lepší než našinec, což se tady příliš nenaplnilo. Neříkám, že neměl potenciál, ale měl dlouho covid, poté utrpěl otřes mozku a zkrátka se do toho pořádně nedostal. Chisom už má za sebou angažmá v Evropě, uvidíme, zda se prosadí u nás."

PROGRAM PŘÍPRAVNÝCH DUELŮ:

15.1. Plzeň – Ústí

22.1. Most-Souš – Ústí

29.1. Ústí – Písek (11)

5.2. Ústí – Přepeře (11)

12.2. Ústí – Plzeň (11)

19.2. Plzeň B – Ústí

*domácí zápasy se hrají na UMT Městského stadionu