„Svátek to byl, škoda, že jsme dostali krátce před přestávkou gól. Myslím, že zápas byl do té doby vyrovnaný, pro mě osobně byla Bohemka v první půli trochu zklamání, čekal jsem od nich víc.,“ litoval ústecký kouč Dušan Tesařík, jehož svěřenci si v úvodním poločase vypracovali řadu příležitostí a inkasovali až gól do šatny. „Během pauzy jsme prostřídali dva hráče na pravé straně, která se mi moc nelíbila, ale po druhé obdržené brance už jsme tak nějak věděli, že asi nebude v našich silách zápas otočit, takže jsme dali přednost možnosti prostřídat všechny kluky a dát jim příležitost zahrát si proti ligovému týmu,“ dodal.

Největším mínusem tak budiž ztráta Davida Černého, který musel v 52. minutě po střetu s protihráčem nuceně střídat. „Údajně mu něco ruplo v koleni, ale uvidíme až po vyšetření. Po utkání jsem mu volal a snad by to nemuselo být nic vážného,“ doufal hlavní šéf ústecké lavičky.

Divizní Chomutov nestačil na prvoligové České Budějovice, které i díky čtyřem brankám Zajíce vyhráli jasně 5:0.

„Byl to pro nás svátek a jsme rádi, že jsme utkání proti Českým Budějovicím mohli absolvovat. Soupeř nám ukázal nejvyšší úroveň. Jen je škoda, že výsledkově se to výsledkově nepovedlo lépe. Nějaké šance jsme měli, proto mě mrzí, že jsme nedali alespoň gól. Soupeř byl silově i rychlostně dál než my, ale snažili jsme se hrát odzadu poctivě. Bohužel nás pak velmi jednoduše trestali. Dostali jsme čtyři laciné góly,“ pravil chomutovský fotbalista Michal Klimeš.

Mostecký Baník podlehl druholigové Vlašimi 1:4, svůj debut na mostecké lavičce si odbyl Daniel Sochor, který vystřídal Petra Johanu.

„Náročná prověrka, ale sami jste viděli, že užitečná. Mostecký tým má velký potenciál, jen to hráči musí prodat v mistrovských zápasech,“ stručně řekl Sochor.

Do třetího kola proklouzl Varnsdorf, který na půdě divizních Benátek vybojoval těsnou výhru 2:1, kterou mu sedm minut před koncem vystřelil Schön.

„Postoupili jsme zaslouženě, byť s odřenýma ušima. Kdybychom proměnili šance v první půli, mohlo to být jednodušší. Musím ale smeknout před domácími, kteří podali dobrý výkon a vzdorovali do poslední minuty. Postupu si ceníme,“ nechal se slyšet Miroslav Holeňák, varnsdorfský trenér.