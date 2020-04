Ligová fotbalová asociace vydala pro profesionální celky přesné pokyny, za jakých mohou trénovat. I proto ústecký celek v pondělí dopoledne ještě ladil veškeré detaily na mítinku trenérů a vedení klubu, v úterý už dostali hráči zelenou.

STERILNÍ TRÉNINK

Vstoupili však do relativně neznámých vod. Po příjezdu ke stadionu jen nafasovali věci, pak už do útrob stadionu nesměli. Žádné šatny, sprchy a po tréninku alou do aut a domů. U laviček byl připraven stůl s dezinfekcí, hráči navíc museli dodržovat rozestupy a jakákoliv kontaktní cvičení byla zakázána.

„Rozdělili jsme to na čtyři skupinky tak, aby mohli přijet Pražáci spolu, tepličtí a ústečtí hráči spolu, dále brankáři a mladíci,“ vyjmenoval kouč Aleš Křeček po telefonu čtyři skupinky. Ano, po telefonu. Do areálu totiž platil striktní zákaz vstupu. Výjimku, a to pouze krátkodobou, dostal na pár snímků z bezpečné vzdálenosti, pochopitelně s rouškou, jen fotograf. Ostatním novinářům zůstal vstup zapovězen.

Jako první si tak ozkoušeli pažit Městského stadionu brankáři, kteří měli nástup už v 9.30, v 11 hodin je vystřídala první skupina hráčů. V ní se objevili například Daniel Richter, Jiří Pimpara či kapitán Jan Peterka. Po nich následovala pražská enkláva (od 12.30), v níž šlo na dálku rozpoznat svítivé kopačky Matyáše Písačky či cizince Youbu Dramého a Fortuna Akpay Basseye.

KONEČNĚ MÍČ

Úvodní trénink byl zaměřený především na opětovné získání jistoty s míčem. Zahřívací rozběhy tak byly s balónem, hráči se pak rozdělili do skupinek, v nichž vždy jeden hráč vracel kolegům míč přihrávkami. Ze země, ze vzduchu, z první, po zpracování… Jindy nudnou rutinu tak, alespoň pro první trénink, přebilo nadšení z toho, že si hráči mohou opět začutat.

Natěšení hráčů dokumentovala i netrpělivost mladíků, kteří měli nástup až ve dvě hodiny odpoledne. Už krátce po 13. hodině si to ale k výdeji souprav šinul první z nich, další postupně následovali.

Po každé skupině přišla důkladná dezinfekce míčů, po závěrečném tréninku i všech zbylých pomůcek. V dalších dnech už budou tréninky zábavnější, jak slíbil hlavní kouč.

CO SE NA TRÉNINKU SMÍ A NESMÍ:

Trénink smí probíhat pouze na otevřeném sportovišti; skupina fotbalistů včetně trenérů nesmí čítat více než osm lidí; fotbalisté nesmí absolvovat soubojová a kontaktní cvičení, zároveň pak musí dodržovat odstup dvou metrů; u hřiště musí být dezinfekce na mytí rukou; zákaz používání sprch a WC v areálu; zákaz shromažďování v kabině.