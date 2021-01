K již oznámenému asistentovi Richardu Stražanovi přibyl Jaromír Jindráček, bývalý hráč mimo jiné Teplic či Slavie. Brankáři zůstali, stejně jako na podzim, na povel Adamu Malíkovi, areálem se mihl i kondiční kouč Jakub Jirgle.

Většina cvičení probíhala s míčem, všechno však v rychlosti, na pár doteků. Přesně tak, aby mohl Jarolím dostát svému slibu a hrát s Armou atraktivní fotbal. Část hráčů už za sebou měla ranní fyzické testy na ústecké EUC klinice, další skupinky je absolvují ve čtvrtek a v pátek. „Všichni jsme také absolvovali ráno testy na covid, jsou negativní,“ doplnil sportovní manažer Petr Heidenreich, který spolu s dalšími členy vedení na drill dohlížel.

Právě kvůli covidu se ale k týmu zatím nepřipojili mladíci, kteří jsou na hostování například v Brozanech a dalších klubech. „Je potřeba udržet tým uzavřený. Výjimkou je pouze Cantin, který přiletí z Francie v sobotu,“ objasnil Heidenreich. „A možná ještě nějaký příchod ze zahraničí, ale to teprve řešíme.“

Nových tváří ale bylo na prvním tréninku více než dost. A vzhledem k trendu posledních měsíců samí mladíci. „Besir Baftijar prošel Spartou či Teplicemi, je to ale Ústečák. Teď je tu na zkoušku, pokud se prosadí, bude to další odchovanec, který může rozvíjet svůj potenciál v Armě,“ přiblížil šéf sportovního úseku klubu jednu z nejvýraznějších nových tváří.

Druhou je Jonáš Jiránek, který kádr doplnil spolu s dalšími mladíky. „Podobně jako Adam Čičovský strávil dorostenecký věk v Dynamu Drážďany. Dohodli jsme se, že bude dobré, když si vyzkouší, zda už má na to, aby odstartoval profesionální kariéru v dospělém fotbale. A kde jinde by to mělo být, než právě v Armě, když jde o našeho odchovance,“ řekl Heidenreich. „Ta cesta už je vyzkoušená, pár kluků už jsme takto do druholigové sestavy implementovali, a věříme, že Jiránek bude dalším z nich.“

Kromě Čičovského prošel podobnou cestu i Vasil Kušej, který v týmu zůstává, byť si ho Drážďany mohly během zimy stáhnout. „Je potřeba, ať hraje v dospělém fotbale co nejvíc, a to se zde plní. Vasil hraje, Dynamo bojuje o postup, takže pro jarní část zůstává určitě v Ústí,“ vyjádřil se funkcionář na adresu šikovného útočníka.

Dalšími mladíky jsou dorostenci Adam Černý, Ondřej Černý a David Panocha. Naopak tým opustili Vojtěch Šilhan (Slavia Praha), Josef Bazal (Žižkov) a Petr Hampl (Mladá Boleslav), kterým skončilo hostování a vrátili se do mateřských klubů.

Kromě tří zápasů v Zimní Tipsport lize odehraje Arma ještě tři další střetnutí. Soupeři bude Plzeň B, Vyšehrad, generálkou by měl být Slask Wroclaw. „Uvidíme, jak to bude s covidem, zda půjde hrát se zahraničním soupeřem. Mezi Tipsport ligou a těmito zápasy bude asi dvanáctidenní tréninkový blok, kde bychom chtěli postupně uzavřít kádr. Přestupy stejně končí 8. února, takže pak už moc příležitostí nebude,“ uzavřel Heidenreich.

Zimní příprava FK Ústí nad Labem

Odešli: Vojtěch Šilhan, Josef Bazal, Petr Hampl (návrat z hostování do mateřských klubů)

Přišli: Besir Baftijar (Teplice), Jonáš Jiránek (Drážďany), Adam Černý, Ondřej Černý, David Panocha (dorost FK Ústí)



Přípravné zápasy:

20.1., 10.30 FK Ústí – Slavia B (Xaverov, Tipsport liga)

23.1., 13.00 FK Ústí – Varnsdorf (Xaverov, TL)

27.1., 10.30 FK Ústí – Chrudim ((Xaverov, TL)

10.2., 12.30 Plzeň B – FK Ústí

13.2., 12.00 Vyšehrad – FK Ústí.

*Generálku klub zatím ladí, do ligy vstoupí Arma 6.3. na hřišti Dukly Praha.