Žena jako hlavní sudí, výpadek světel, žonglerská etuda domácího trenéra a ofenzivní koncert Army. Kdo neviděl duel FORTUNA NÁRODNÍ LIGY mezi Ústím a Pardubicemi, o hodně přišel.

Ačkoliv úvod patřil východočechům, Ústí probudil první gól Proška, tentýž hráč se vzápětí prosadil znovu a chvíli na to mohl zkompletovat hattrick. A to nebyly jediné šance ústeckého celku v první půli. Zblízka dorážel Peterka, tutovku neproměnil ani Brak, ústecký kouč Křeček si tak mohl po jednom odkopu hostů do zámezí zvesela zažonglovat s míčem.

„To je normální,“ zažertoval po utkání už bez nervů trenér, jenž za svou vložku sklidil aplaus tribun. „To už byla jen taková třešnička, cítili jsme se v pohodě. Za stavu 3:1 jsem ale popravdě už zase tak klidný nebyl.“

Ačkoliv se první půle zdála pro Ústí skvostná, ze hry musel Miskovič. „Bylo to vynucené střídání o poločase, dostal koňara a necítil se na to, aby pokračoval,“ objasnil Křeček, proč i přes dominanci Ústí sáhl do sestavy.

Po změně stran to byly Pardubice, které se tlačily za kontaktní brankou, jenže udeřili opět domácí. Nejprve trefil Prošek tyč a podruhé tak odmítl hattrick, vzápětí se ale trefil pěkně k tyči Bílek. Soupeř se vzmohl už jen na snížení z penalty v závěru, hned poté vypadla na stadionu světla. Oba týmy ale chtěly hrát, a tak se za mírného šera zápas dohrál bez umělého osvětlení.

„Přizná se, že jsem byl trošku nervózní, protože jsem toto ještě nezažil. Obě strany ale chtěly naštěstí chtěly pokračovat,“ oddychl si Křeček. „Soupeř vstoupil do zápasu lépe než my, ale nám hodně pomohlo, že jsme z první šance dali gól,“ uznal trenér domácích. „Klíčovým a rozdílovým prvkem byla produktivita. Jsem spokojený, protože jsme porazili těžkého soupeře, navíc jsme dali doma tři góly a předvedli spoustu dalších pěkných akcí,“ uzavřel spokojeně. (db)

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 25. kolo:

FK Ústí – Pardubice 3:1 (2:0).

Branky: 16. a 20. Prošek, 62. M. Bílek – 83. Petráň (pen.).

Rozhodčí: Adámková – Pochylý, Lakomý. ŽK: 2:2. Diváci: 542.

FK Ústí: Lindr – Strada, Brak, Pimpara, Janso – J. Peterka (C), Miskovič (46. Krátký) – M. Bílek, D. Richter (69. Nágl), Prošek – Matějka (80. Šup).

FK Pardubice: Letáček – Prosek, Piroch, Šejvl, T. Čelůstka – Jeřábek – Mužík, P. Černý (46. Petráň), Tischler, A. Fousek (75. Sokol) – Kovář.