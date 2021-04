Fotbalisté Ústí nad Labem konečně slaví před svými fanoušky tři body. Jarní střelecký půst na domácím stadionu protrhl až ve třetím zápase ve třetí minutě nastavení Michal Bílek. Jeho trefa z přímého kopu do šibenice ale stála za to.

FK Ústí - Vyšehrad, FNL 2020/2021 | Foto: Deník/Vilém Maruš

„Člověk si řekne, že hrajete proti poslednímu týmu, ale věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání, což se potvrdilo. Je to vydřená výhra, ale takové jsou hodně cenné, protože se hraje až do konce. S výsledkem jsme spokojeni,“ oddechl si domácí trenér David Jarolím.