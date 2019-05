V bojovném utkání čekala nejvyšší návštěva sezóny na gól až do samotného závěru, kdy rozhodli dva střídající hráči. Nejprve se odhodlal ke střele Jakub Barac, jenž byl na hřišti teprve pět minut, míč se po jeho střele odrazil o tyč a zapadl za marně se natahujícího Lindra. V nastaveném čase pak přidal pojistku z brejku Schön, jenž postupoval od poloviny hřiště na branku úplně sám.

„Měl jsem štěstí, nějak se to odrazilo na vápně, tak jsem vystřelil na zadní tyč. A povedlo se. Jsem rád hlavně za kluky, kteří v Ústí působili. V posledních zápasech nás trápila koncovka, jsem rád, že jsme dali dva góly a vyhráli,“ popsal své pocity šťastný, ale skromný střelec vítězné branky.

„Za tři body jsme samozřejmě rádi. V poslední době jsme dostávali dost branek, obranná čtyřka nastoupila trochu v jiném složení. A myslím, že si to sedlo. Celkově to byl bojovný a vyrovnaný zápas. Spíše na remízu. V závěru jsme byli ale přesnější a šťastnější,“ zhodnotil utkání s úsměvem na rtech varnsdorfský trenér David Oulehla.

„Možná, že jsme měli v určitých fázích větší držení míče, soupeř měl ale dobře postavený obranný blok a my dnes neměli ofenzivní kvalitu, abychom ho překonali,“ přidal svůj pohled trenér Ústí nad Labem Aleš Křeček. „Nevytvořili jsme si v podstatě žádnou brankovou šanci, to pak nemůžeme myslet na lepší výsledek. Možná to šlo uhrát na remízu 0:0, ale vzhledem k vývoji dalších zápasů jsme chtěli vyhrát, jenže dnes jsme na to zkrátka neměli.“

Tým z Kotliny bodoval po dvou zápasech, navíc přerušil stejnou sérii bez vstřelené branky. Naopak Ústí nevyužilo příležitosti uzmout pro sebe třetí příčku zajišťující baráž o nejvyšší soutěž. „Asi cítili šanci. Přečetli jsme jejich hru, dobře jsme se připravili. To rozhodlo,“ zdůraznil Oulehla.

„Musíte mít hodně kreativních hráčů, kteří dokáží přecházet jeden na jednoho, pokud chcete jejich obranu překonat. To se nám dnes nevedlo, měli jsme hodně centrovaných míčů ze stran, ale to v pohodě sbírala jejich obrana,“ dodal Křeček, pro nějž je Varnsdorf opravdu neoblíbeným sokem. „Já s nimi jako trenér snad nikdy nic neuhrál, s Baníkem jsme je jednou doma porazili, ale jinak je to pro mě velice neoblíbený soupeř.“

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 27. KOLO:

Ústí – Varnsdorf 0:2 (0:0)

Branky: 86. Barac, 90+2. Schön. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 41. Kodeš. Diváci: 1 371

Ústí nad Labem: Lindr – Strada, Brak, Pimpara, Šimeček – M. Bílek (64. Miskovič), J. Peterka – Prošek, D. Richter (78. Krátký), D. Procházka – Šup (61. Matějka). Trenér: Křeček

Varnsdorf: Porcal – Zbrožek, Kouřil, M. Kubista, Heppner – Kodeš, Bláha – Rudnytskyy, Kocourek (74. Schön), Rudzan (81. Barac) – Dordić (67. Ondráček). Trenér: Oulehla.