Ani na druhý pokus nedokázali fotbalisté Ústí nad Labem v domácím prostředí skórovat. Po dalším festivalu spálených šancí berou znovu jen bod, remízu 0:0 tentokrát uhrálo na severu Čech Táborsko.

FK Ústí nad Labem - Táborsko, FNL 2020/2021 | Foto: Deník/Vilém Maruš

První půle nabídla spíše boj, největší šanci měl na domácí straně Matěj Koubek, jenž se po skvělém pasu Kušeje řítil sám na brankáře, v pádu už ho ale nedokázal překonat. Tentýž hráč se v závěrečných sekundách namotal do souboje v pokutovém území, kdy ho jeden ze soupeřů nejspíš trefil kopačkou do hlavy, sudí ale penaltu neodpískal. „Nevím, byl tam souboj, trefil mě do hlavy, já si myslím, že nohou. Sudí si mohl vybrat, rozhodl se nepísknout,“ okomentoval situaci útočník Army.