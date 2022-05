Armě by nakonec nestačilo ani vítězství, neboť Třinec doma zvítězil nad Vyškovem 1:0, Severočeši už se tak nemohou hnout z 15. místa. Poslední, ovšem čistě teoretickou nadějí, zůstává, že by letošní vítěz České fotbalové ligy odmítl postup do F:NL. V opačném případě je čeká po 18 letech sestup mezi poloprofesionály.