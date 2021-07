Fotbalisté Ústí nad Labem mají za sebou poslední zápas před ostrým startem podzimní části druhé nejvyšší soutěže. V generálce jim jak soupeř posloužil německý FSV Zwickau, účastník třetí ligy.

Přípravné utkání: FSV Zwickau - FK Ústí nad Labem 1:1 (1:1). | Foto: Zdroj: www.fsv-zwickau.de

Zápas měl slušnou kulisu, na utkání dorazilo 1150 diváků. „Domácí na nás vlétli, dvacet minut jsme si na to zvykali. Potom, co jsme inkasovali, to bylo vyrovnaný fotbal. Posledních deset minut nás soupeř zatlačil, jelikož vystřídal osm hráčů. Myslím si že jsme odehráli dobré utkání a už se těšíme na první kolo v Třinci,“ hodnotil utkání Michal Bílek, ústecký fotbalista.