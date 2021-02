Jak Deník informoval už ve čtvrtek, novou posilou ústeckých fotbalistů je devatenáctiletý útočník Dynama Drážďany Simon Gollnack. "Jsem nadšený, že si mohu zahrát profesionální mužskou soutěž," vyjádřil se německý mladík, který navíc nemusí být jedinou zahraniční akvizicí.

Útočník Simon Gollnack v dresu FK Ústí nad Labem (uprostřed), vlevo klubový sportovní manažer Petr Heidenreich, vpravo trenér David Jarolím. | Foto: FK Ústí nad Labem

"V Ústí je skvělé zázemí, výborný trenér, navíc to mám z domova kousek. Moc se těším na zápasy a věřím, že budu hrát za Armu co nejvíce zápasů a vstřelím branky, které pomohou týmu," dodal drážďanský snajpr, který v loňské sezóně juniorské Bundesligy nasázel 14 branek ve 20 utkáních, a jenž se v Ústí zdrží minimálně do léta 2021, kdy mu končí hostování.