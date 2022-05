„Potkal jsem tu docela zajímavé hráče, hlavně tedy hodně mladé, chvílemi to kvůli zraněním a nemocem vypadalo jako juniorka,“ uculil se. I přesto si ale nestěžoval. „Mě práce s lidmi naplňuje, jsem vystudovaný učitel, baví mě nejen učit kluky fotbal, ale i být s nimi a spolupracovat s nimi také po jiných stránkách.“

Ocenil i stadion Army či možnost několikaminutového dojezdu do tréninkového centra na Klíši, o to víc ho mrzí, že Ústí nehraje výš. „Našel jsem tu velice dobré zázemí, které je v podstatě na prvoligové úrovni. Pořád mám ale v hlavě, že Ústí je krajské město, a mělo by mít ambici ne se zachraňovat ve 2. lize, ale spíš se snažit postoupit do nejvyšší soutěže a v ní se pak etablovat. Věřím, že se to jednou stane,“ uzavřel optimisticky.