Hašek začal v Ústí bodem. Ten zachránil Černý, jehož kouč vrátil do kádru

Devět minut před koncem zápasu ho zachránil David Černý, jenž toho pod bývalým koučem Davidem Jarolímem moc nenahrál. Martin Hašek ho ovšem vrátil do sestavy a zapůjčený teplický šikula mu ihned splatil důvěru. "Byl by to hezký příběh, kdyby dal dva a zařídil výhru, že?" ušklíbl se nový ústecký lodivod na pozápasové tiskovce v narážce na další příležitost, v níž ale Černý, i díky kontaktu s obráncem Pražanů, šanci na vítěznou branku neproměnil.

"Šli jsme do toho s tím, že potřebujeme tři body. Všichni víme, jaká ta situace je, že není ideální. K dnešku nakonec bod asi můžeme brát, protože jsme prohrávali, ale potřebujeme jich víc," hodnotil zápas autor jediné branky domácích. Ten se konečně dočkal první trefy v bílomodrém dresu, ačkoliv téměř všichni včetně něj věřili, že se jí dočká o dost dříve. "Souhlasím, sám jsem to čekal dřív, ale nebyl jsem úplně v herní pohod. Snad to ze mě teď spadlo a ve zbylých zápasech důvěru trenérovi a vedení vynahradím a pomohu týmu zůstat ve 2. lize."

Ústí tak sice nezlomilo prokletí domácích zápasů, v nichž za tři body neuspělo od poloviny října, zejména úvod utkání ovšem naznačil, že nový impuls by mohl fungovat. "Ačkoliv to možná z tribuny nebylo moc záživné, zdálo se mi, že tam byla snaha plnit to, co po hráčích chceme," řekl Hašek.

Ten zároveň okomentoval i novou zkušenost, kdy neměl na přípravu na první soutěžní duel příliš času. Mužstvo přebral v neděli, ve středu už divoce gestikuloval na ústecké lavičce. Jeho energie ovšem byla nepřehlédnutelná. "Většinou bývá na přípravu s novým mužstvem alespoň týden, někdy i dva třeba v reprezentační přestávce. Snažili jsme se udělat maximum práce, ale tři dny jsou celkem extrém," uznal.

"Měli jsme dvě hodinové schůze, kde jsme si hodně malovali, trenér nám ukazoval, co po nás chce. Včera už byl klasický předzápasový trénink, moc jsme toho nestihli, ale doufám, že alespoň něco už tam šlo dnes vidět," přiblížil Haškovy metody Černý. Tomu se zamlouvala i energie nového kouče. "Oba (Martin Hašek a Dušan Tesařík, pozn. autora) jsou energičtější, jsme ve fázi, kdy potřebujeme trochu seřvat a hned si vše říct, vědět hned na čem jsme. Mně tohle vůbec nevadí."

Ačkoliv vlétl nový trenérský štáb prakticky rovnou do zápasu, entuziazmus domácích šel, zejména v prvních deseti minutách hodně znát. Arma na svého soka vlétla ve velkém stylu, její elán ale postupně uvadl. "První poločas nebyl ani dobrý, ani špatný, ale to nám nevadilo, věděli jsme, že máme 90 minut. Chtěli jsme hrát především vzadu na nulu a případnými střídáními korigovat vývoj utkání a vynutit si vstřelený gól. To nám samozřejmě sebralo trochu sebevědomí a vítr z plachet, ale střídání nás vrátila do hry, posledních 15, 20 minut jsme si vytvořili i šance a nakonec jsme dokázali vyrovnat," hodnotil samotný zápas Hašek. "Je dobré, že jsme si dokázali, že můžeme hrát i s týmy, které mají ambice postupu do vyšší soutěže. Všichni ale víme, v jaké situaci jsme, takže v tomto ohledu je pro nás bod málo," byl si vědom.

"Mám smíšené pocity. Toho času na přípravu bylo opravdu málo, některé hráče znám zatím fakt jen příjmením," uculil se opět. "Pracovali jsme hlavně na tom, aby hráči byli schopní zahrát to, co umí. Po Vlašimi ta atmosféra nebyla ideální," popsal momenty, kdy přišel v neděli poprvé do kabiny, která byla psychicky hodně dole. "Teď není moc čas na to něco měnit, chtěli jsme jim vyčistit hlavy, aby věřili, že mohou vyhrát," dodal.

V záchranu ale pořád věří. "Budeme pracovat dál, máme to ve svých rukou. Pokud získáme body, které jsou ve hře, mělo by to stačit."

Fotbal, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 26. kolo:

FK Ústí nad Labem - Dukla Praha 1:1 (0:0)

Branky: 80. D. Černý – 47. Konan

Rozhodčí: Adámková – Ratajová, Lakomý. ŽK: 0 - 32. Skopec. Diváci: 893.

FK Ústí nad Labem: J. Plachý – Švanda, Brak, Čítek, Kurka – Gedeon (64. Čičovský), Miskovič (C) (76. Strada) – D. Černý (90+6. Tymošenko), Jiránek, Ogiomade – Krobot.