Fotbalisty Ústí nad Labem opustí nejpozději v létě kapitán Jan Peterka. Pražská Dukla, kam zamíří, má ale zájem o jeho služby už během jarní části. "Zda to bude už nyní či až v létě se rozhodne během několika dnů," řekl sportovní ředitel FK Ústí nad Labem Petr Heidenreich.

Ředitel Fotbalového klubu Ústí Petr Heidenreich. | Foto: Deník/Karel Pech

Toho zájem ze strany Pražanů nepřekvapil. "Každé přestupní období mu chodily nějaké nabídky. My jsme mu vždy v horizontu posledních šesti let prodloužili smlouvu o dva roky, tentokrát se ale rozhodl jinak. Ve hře byly i jiné celky, ale je to pro něj možná poslední šance na to, vykopat a zahrát si první ligu," snažil se šéf Army chápat Peterkovy důvody.