Fotbalové Ústí nad Labem čeká hned na úvod roku 2021 jeden klíčový rébus. Na lavičku totiž musí najít nástupce za Jiřího Jarošíka, jenž odchází do slovinského Celje.

Trenér Ústí Aleš Křeček | Foto: Deník / VLP Externista

Ve hře je hned několik jmen, vedení klubu připustilo i variantu, že by jaro odtrénoval "náhradník" podobně, jako tomu bylo v posledních kolech loňské sezóny. U fanoušků ale přišlo na přetřes i jméno Aleše Křečka, jenž byl oblíbený u hráčů i diváků. Co na to současný kouč Jihlavy?