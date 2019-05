Ústí n. L. - Fotbalisté Ústí nad Labem skončí v letošní sezóně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nejlépe pátí. V přestřelce doma podlehli 2:3 Jihlavě, která si zajistila druhou příčku. Za hosty nasázel hattrick ústecký rodák Lukáš Zoubele.

Naděje umírá poslední, i poslední jiskřička už ale definitivně zhasla. Ústečtí fotbalisté si baráž o nejvyšší soutěž, která měla dlouho reálné obrysy, v letošní sezóně nezahrají. Jihlavě totiž doma podlehli 2:3. "Jsem zklamaný, protože do zápasu jsme vstoupili dobře a myslím, že do první obrovské chyby jsme byli lepší. Hráli jsme to, co jsme chtěli hrát, ale bohužel fotbal rozhodují detaily a chyby, a my jsme je dnes udělali a Jihlava je potrestala," hodnotil trenér Ústí Aleš Křeček.