„Přišla zajímavá nabídka nejenom pro klub, ale hlavně pro Honzu, který se rozhodl tuto nabídku využít a klub mu v tom nechtěl bránit. Za svoji kariéru odvedl pro Armu mnoho práce a chtěl si ve své kariéře vyzkoušet něco jiného a tím pádem bylo rozhodnuto. Navíc jsme dohodnuti, že se do Army může kdykoliv vrátit a věřím, že se tak jednou stane. Přejeme mu hodně úspěchů v pokračování jeho sportovní kariéry,“ vyjádřil se v oficiální tiskové zprávě ředitel klubu Václav Kožíšek.

„Pro Armu to byl speciální hráč, kapitán a dlouholetý člen základní sestavy a byl o něj zájem v podstatě v každém přestupním období i z ligových týmů. On ale vždy zůstal," ocenil sportovní manažer FK Ústí nad Labem Petr Heidenreich. „Při podepisování smlouvy před dvěma lety jsme se dohodli na tom, že v případě zajímavé nabídky mu nebudeme bránit v odchodu za všechno co pro Armu během své kariéry odvedl. Ta nabídka teď přišla, Honza se rozhodl a my jsme tuto dohodu nechtěli porušit."

Peterkovi by v létě skončila na severu Čech smlouva a do pražského celku by nejspíš odešel tak jako tak. „Od léta jsme řešili prodloužení kontraktu, nicméně jsme poprvé cítili, že hráč chce ve své kariéře zkusit i něco jiného," dodal Heidenreich k odchodu hráče, jenž strávil v metropoli na Labi deset let. „Přejeme v jeho kariéře jen to nejlepší a máme dohodu, že se jednou do Army určitě vrátí, ať už to bude v jakékoliv roli“, uzavřel.

„Musím v první řadě poděkovat majiteli a vedení klubu za vstřícnost v celé této záležitosti, nebylo to pro mě vůbec jednoduché, ale v životě přicházejí výzvy a já bych chtěl poprvé ve své kariéře někam přestoupit a pokusit se dostat do první ligy, protože se mi to v Armě zatím nepodařilo," vysvětlil své důvody znovu i v oficiálním klubovém vyjádření sám hráč. „Děkuji také všem spoluhráčům, trenérům a lidem v ústeckém klubu za dosavadní spolupráci a samozřejmě také všem ústeckým fanouškům, kteří nás po celou dobu podporovali a věřím, že tento můj krok pochopí“.