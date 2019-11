Podle statistik to bylo naprosto vyrovnané utkání. Domácím na výhru stačily prakticky dvě velké příležitosti, jak se takový zápas hodnotí?

Statistiky bych nechal stranou, protože zejména v první půli jsme byli výrazně lepší. Byli jsme dominantní na míči, vytvářeli jsme si šance, čtyři z nich byly opravdu obrovské. Bohužel z ojedinělé šance jsme dostali gól…

Co jste říkal hráčům v kabině o poločasové přestávce?

Neměli jsme důvod něco měnit. Pochválil jsem je za výkon, řekli jsme si, že budeme pokračovat ve stejném duchu. Ačkoliv už jsme ve druhém poločase neměli takový tlak, soupeř prakticky pouze bránil a čekal na brejky nebo standardky. Bohužel dokázal přidat druhý gól, ale my jsme to nezabalili, dokázali jsme snížit a do poslední chvíle jsme bojovali alespoň o bod.

První gól padl po střele na přední tyč, při druhém dostal domácí hráč spoustu volného prostoru, jak jste to viděl vy jako trenér?

Ta střela byla docela prudká, nevinil bych brankáře. Spíš mě mrzí, že jsme předtím zbytečně rychle rozehráli dlouhým nákopem, po němž soupeř získal míč. Také u druhé branky došlo ke ztrátě míče, pak to ale Halgoš trefil výstavně, s tím nešlo moc dělat.

V závěru snížil krásně nůžkami Matějka, nebojíte se, že byste mohli o tohoto střelce v zimě přijít?

Když dá někdo osm branek za polovinu sezóny, a to nám ještě jeden zápas zbývá a já věřím, že Matějka ještě nějaký gól přidá, vždycky ta možnost existuje. Nemyslím si, že by byl jediným hráčem, o nějž by mohl být zájem, ale nechci předbíhat. Já bych si samozřejmě přál, aby kádr i pro jarní část zůstal pohromadě, ale pokud přijde nějaká nabídka z ligy, těžko jí budeme moci konkurovat.

Ke konci se na Matějku ještě mohla pískat penalta, jak jste ten souboj viděl vy?

Vždycky, když váš hráč upadne ve vápně, chcete penaltu (úsměv). Dostal jsem už nějaké zprávy, že to faul byl, ale nevím, zatím jsem to neviděl v klidu na videu, takže bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Od naší střídačky to bylo opravdu daleko.

Tradiční otázka, čeká vás reprezentační pauza s porážkou v zádech, pak přijde jediné závěrečné kolo. To asi není úplně ideální situace…

Už po zápase jsem hráčům říkal, že bude velice důležité zvládnout poslední kolo doma s Vyšehradem. Pak můžeme podzim hodnotit jako velmi dobrý. Proto se na to utkání musíme dobře připravit.

Jaký je tedy plán?

Ve středu a čtvrtek budeme trénovat dvoufázově, v pátek potrénujeme dopoledne a přes víkend dostanou hráči volno. Od pondělí už bude probíhat příprava na Vyšehrad, který nás čeká v pátek.

Fotbal, F:NL:

Viktoria Žižkov - FK Ústí nad Labem 2:1 (1:0)

Branky: 14. Jaroslav Diviš, 74. Halgoš – 82. L. Matějka

Rozhodčí: Vojkovský - Myška, Mikeska. Bez karet . Diváci: 1 058.

FK Ústí nad Labem: Tvrdoň – Krátký, Strada, Pimpara, T. Vlček – M. Valenta (71. Bassey), J. Peterka (C) – Drame, M. Bílek, Prošek (82. Miskovič) – L. Matějka.