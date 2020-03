Minimálně na týden bude Česko v karanténě, co to znamená pro přípravu vašich hráčů? Mají individuální plán, nebo volno?

Poslali jsme jim takový mix doporučení složený ze tří částí, co mají do 24. března dělat. Od kondičního trenéra dostali plán, který je spíše posilovací na rozvoj silových vlastností. Já jsem k tomu přiložil seznam nějakých běžeckých aktivit v terénu, a také videoanalýzu. Šlo hlavně o rozbor našeho posledního zápasu v Prostějově. Poslední částí je i forma prevence, varování, ať současnou situaci neberou na lehkou váhu, zpomalí a věnují se i rodině.

Není to pro vás jako pro trenéra práce navíc?

Není, za celou dobu, co jsem v Ústí, to tak děláme, někdy to video neřešíme společně, ale posíláme ho hráčům. Jde třeba o určité pasáže hry jiných týmů, k nimž bychom chtěli připodobnit naši hru.

Předpokládám, že je to velká komplikace. S nadsázkou se dá říct, že se v přípravě vracíte na začátek ledna, souhlasíte?

Nikdo nemáme s takovou situací zkušenost. Snažíme se hledat řešení, která by mohla být dobrá, nejhorší je, že nevíme, jak dlouho může tato situace trvat, tedy neexistuje žádný deadline, ke kterému směřovat ideální formu.

Říkal jste, že budete muset promyslet strategii přípravy, protože nedávno skončil devítitýdenní dril v zimě. Co může trenér v takovém období, kdy nelze hrát ani přípravné zápasy, vymyslet?

V hlavě jsem měl nějaký čtyřtýdenní plán, který jsme měli dodržet po dobu nouzového režimu, ale ten už zase neplatí, protože v něm byly společné tréninky tento týden, které jsou nyní zakázané. Máme předpřipravené nějaké varianty, ale je opravdu těžké reagovat, když nevíte, jak a kdy se situace změní. Stejně je ale sport nyní upozaděný a je až druhořadou záležitostí. Nejdůležitější je zdraví, musíme být zodpovědní, což se snažím vštěpovat i hráčům.

Dostat pak mužstvo zpět do zápasového tempa asi nebude jednoduché…

Samozřejmě, všichni se snaží vyladit svou formu na start jara, teď to zase opadne. Uvidíme, jak to bude dál.

Byla to jedna ze součástí vašeho plánu?

Ano, měli jsme připravený třeba miniturnaj pětic uvnitř týmu po dobu toho měsíce, aby byli hráči udržovaní v provozní teplotě, soutěživí, aby se pořád o něco hrálo. Na to bychom chtěli navázat, pokud nám třeba do dvou týdnů povolí opět trénovat. Pak je reálné udržet hráče nažhavené, v nějakém soutěžním módu. Bude-li ale pauza delší, bude to problém.

Ještě je brzy na takové úvahy, ale pokud by se soutěže nedohrály, preferoval byste spíše anulování ročníku, nebo postup a sestup týmů, které jsou nyní na těchto příčkách?

To je strašně těžká otázka. My jsme si samozřejmě v žertu nastiňovali všelijaké scénáře, ale vždy bude někdo, kdo by současnou tabulku nejraději zachoval a někdo, kdo bude naštvaný. Za mě osobně je spravedlivé, aby současně vydobyté pozice byly zúročené.

Pokud nebude fotbal během jara jednou z priorit, je možné, že se to dotkne i jednání o prodloužení vašeho kontraktu?

Popravdě, na tohle teď nemyslím. Já bych si především hrozně přál, aby se soutěže dohrály, klidně i s nějakým časovým posunem více do léta, nebo v režimu anglického týdne středa-sobota, aby ten proces, který měl týmy čekat během jara, proběhl celý. Uvidíme, co bude dál, ale toto podle mě nyní není prioritní otázka.