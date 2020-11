Fotbalisty Ústí nad Labem čeká v sobotu šlágr FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Na východě Čech se od 13.30 postaví hradeckým Votrokům. Kdo by před sezónou řekl, že půjde o souboj o čelo tabulky?

Fotbalisté Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Arma pod novým koučem Jiřím Jarošíkem válí. Severočeši okupují třetí místo tabulky, na Hradec Králové ztrácejí pouhé tři body. Pokud by tak ve šlágru 8. kola uspěli (a Líšeň by zároveň ztratila na Žižkově), mohli by být novými lídry druhé nejvyšší soutěže. "Čeká nás další těžké utkání, ale na tabulku nekoukáme, zajíci se budou počítat až po honu. Jdeme zápas od zápasu," líčil po výhře se Žižkovem Jarošík.