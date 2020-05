„Pokud si někdo myslí, že to, co bylo teď, byla dovolená, tak se plete. Bylo to spíše trápení," řekl trenér, jemuž na severu Čech končí 30. června kontrakt stejně, jako dalším hráčům. „Chci vést tým i nadále, ale pokud nedostaneme nabídku, je možné, že bude závěr ligy bez nás," dodal.

Liga se dohraje, jste s výsledkem jednání spokojený?

Já osobně ano. Celou dobu jsme jako klub deklarovali, že nechceme spekulovat a rádi bychom soutěž dohráli. Samozřejmě víme, že to bude nesmírně náročné. Týmy, které mají širší kádr, budou mít velkou výhodu, my máme ten kádr užší, ale i přesto se těšíme.

Sám jste zmínil úzký kádr, navíc nemáte ani mnoho zkušených hráčů, kteří budou potřeba, spíše ty mladé. Nebojíte se, že by se mohlo starší jádro kádru utavit?

Samozřejmě, že přetížení hráčů hrozí. Pokud mají hráči hodně hrát, musí mít také kvalitní regeneraci a odpočinek. Já bych byl třeba radši, kdyby byl ten kalendář volnější a hrálo by se klidně i celý červenec. Třeba kombinací jeden týden normálně, a jeden anglický (středa-sobota, pozn. autora). Celkově by se to všechno posunulo, ale bylo by i více času na přípravu. Nyní nás limitovala ta omezení, takže ta příprava nebyla úplně optimální.

Co to znamená?

Třeba k modelovému zápasu deset na deset jsme se dostali teprve v pondělí. O víkendu hrajeme v Teplicích, po 25. květnu už se do toho půjde naostro. Nešlo ale jen o omezení počtu lidí, celkově chybí ten servis kolem, včetně regenerace. Nebyly kabiny, hráči měli většinou sraz až na místě, kde jsme trénovali, takže jeli převlečení třeba do Svádova…

A další komplikace mohou nastat i v lize. Týmy se bojí třeba absence regenerace, problémů s ubytováním… Jaký názor máte vy?

Já bych byl rád, kdybychom mohli na dvoudenní výjezd při zápase ve Vítkovicích, případně na utkání, která budou začínat v 10.15, ale nevím, zda nám to bude dovoleno. Souhlasím ale s tím, že pro některé kluby, zejména v lize, to může být problém.

Řekl jste, že vám liga v červenci nevadí, kontrakt ale máte pouze do 30. června. Řešili jste to už nějak?

Není to jen o mně, k poslednímu červnu má končit i dalších pět hráčů. Zatím nevím, jak to dopadne, vše se bude odvíjet podle toho, zda nám bude nabídnuto nějaké prodloužení kontraktu. Sám za sebe říkám, že chci tým vést až do konce ročníku, ale pokud nedostaneme nabídku, je možné, že závěr sezóny bude bez nás.

Takže s vámi zatím klub nejednal ani o prodloužení smlouvy směrem k dalším sezónám?

Zatím na ničem dohodnuti nejsme a popravdě musím říct, že se žádné dohodě ani neblížíme.

Konec ligy je posunutý, příprava bude jistě zkrácená. Pokud byste zůstal v Ústí, máte už nějaký plán, jak by mohlo léto vypadat?

Liga by měla končit k 8. červenci, pokud bychom však dosáhli na baráž, bylo by to ještě později. Zatím se počítá s tím, že druhá nejvyšší soutěž by měla příští sezónu začít 22. srpna, příprava by měla mít alespoň čtyři, ideálně pět týdnů. Z toho vychází, že bychom měli začínat 20. července a v tu dobu mezi tím by měli mít hráči dovolenou. Tu mít zkrátka musí, protože jestli si někdo myslí, že to, co bylo teď, byla dovolená, tak se plete. To bylo trápení.