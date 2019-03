„Rozhodně chceme hrát naši hru. I to by mohla být pozvánka pro fanoušky s tím, že na hřišti rozhodně bude co vidět,“ řekl před pondělním televizním zápasem kouč Army Aleš Křeček

Místo pátku hrajete netradičně v pondělí, navíc už od 17.00, nemáte obavu o návštěvnost?

Je to trošku atypické a pro některé fanoušky to nemusí být ideální, já ale doufám, že zápas s lídrem lidi přitáhne a přijde jich co nejvíc.

Nevadí vám třeba, že si ČT může upravit čas výkopu, jak se jí to hodí?

Někdy to může být trochu nepříjemné, ale je to logické. Klubům z televizních práv plynou peníze, takže se určitě přizpůsobí, nějaký zásadní problém v tom nevidím.

Na druhou stranu vypadáte jako oblíbený tým pro kamery, nejprve Brno, pak Žižkov, teď Budějovice…

Nevím, zda je to dílem náhody, ale popravdě nad tím ani příliš nepřemýšlím. Naopak si myslím, že hráči by kvůli tomu mohli mít zvýšenou motivaci a touhu se předvést.

Není jedním z důvodů třeba i atraktivní hra, kterou se Ústí snaží prezentovat?

Možná, že jsme si na podzim udělali dobré jméno nejen u svých fanoušků, ale i u lidí zvenčí. Ačkoliv se nám utkání s Vlašimí tolik nepovedlo, věřím, že nyní to bude lepší a navážeme na výkony, které jsme předváděli na podzim.

Čtrnáctidenní reprezentační pauza byla dlouhá, vy jste hráli v Magdeburgu, jak probíhal zbytek přestávky?

Taková pauza naruší zápasový rytmus, proto jsme si ho proložili přátelským utkáním v Německu. Tam se hrálo také netypicky ve čtvrtek, takže ta doba do zápasu s Budějovicemi byla také dlouhá. Hráči si ale na středečním tréninku vybojovali čtvrteční volno. Od pátku už opět trénujeme.

Můžete prozradit, jak si hráči vybojují volno od tréninku?

Byla to taková motivační soutěž, říkám tomu fotbalový golf. Z hranice vápna museli třikrát trefit přesně půlící čáru, což se jim nakonec povedlo.

Neprozrazujme recept či taktiku, ale na co byste pozval fanoušky? Budete hrát i proti lídrovi tabulky otevřený fotbal?

Rozhodně! Nebudeme bránit a čekat, jestli to náhodou nevyjde na 0:0. Chceme hrát naši hru, i to by mohla být pozvánka pro fanoušky, že na hřišti se bude něco dít a bude to stát za to.