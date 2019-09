Ústí n. L. – Fotbalisté ústecké Army za sebou mají 9. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Dukle Praha podlehli na jejím hřišti těsně 2:3.

Fotbalisté Ústí v letní přípravě 2019 | Foto: Deník / Karel Pech

„Odehráli jsme výborných 85 minut, kdy jsme plnili to, co jsme chtěli. Bohužel přišly tři momenty, kdy se nám to nepovedlo, a ty rozhodly o výsledku utkání,“ hodnotil zápas ústecký trenér Aleš Křeček.