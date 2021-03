Ústečtí fotbalisté si ve třetím jarním zápase FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY konečně připsali tři body. Z Jihlavy, kde bylo na programu odložené utkání 15. kola, které v pátek zrušila sněhová vánice, vezou výhru 2:1. Premiérové trefy mezi muži zaznamenali Jonáš Jiránek a Simon Gollnack.

Fotbalisté Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Ačkoliv oba celky neprožily příliš úspěšný vstup do jara, žádná vyčkávaná se nehrála. Hned v 1. minutě poslal Armu hlavou do vedení svým prvním přesným zásahem mezi muži Jonáš Jiránek. Defacto z protiútoku ale přišel vynikající centr z levé strany přímo mezi obránce a brankáře, a ačkoliv se Marian Tvrdoň ještě snažil vyběhnutím doutnající požár uhasit, zcela neatakovaný Lukáš Červ neměl problém rovněž hlavičkou usměrnit míč do sítě.